Вторая свадьба Подольской и Преснякова не окупилась

Недавно Наталья Подольская и Владимир Пресняков устроили грандиозное торжество в честь годовщины свадьбы. По такому случаю пара закатила вторую свадьбу, позвав на мероприятие множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Дресс-кодом красивой церемонии стал белый цвет. В нарядах светлых тонов на праздник пришли Лариса Долина, Григорий Лепс, Леонид Агутин и Анжелика Варум, Полина Гагарина, Регина Тодоренко и многие другие.

Вот только сейчас стало известно, что свадьба не окупилась. Об этом откровенно рассказала сама Наталья Подольская.

"Полина Гагарина подарила вазу по согласованию, подарили бокалы, красивую посуду. С возрастом я стала так это любить! Красивые тарелки, чашки, деньги дарили, сертификаты. Мы люди скромные, я очень стесняюсь делать вишлист, потому что считаю, что людям нельзя навязывать суммы какие-то, мне неловко это делать. Свадьба не окупилась. Женятся же люди в юном возрасте, а мы уже зрелая пара. Мы устраивали это не ради денежных подарков", - подчеркнула Подольская "Звездачу".

Однако ни Владимир ни Наталья совершенно не переживают из-за того, что потратили больше, чем получили. Подольская и Пресняков рады тому, что смогли разделить важную дату с близкими людьми, и приятно провести время.