Подразделения группировки ВС России "Центр" продолжает продвигаться в глубину обороны ВСУ. 55-я мотострелковая бригада вышла к западной границе Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, подразделения "Центра" действуют совместно со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии. Российские войска продолжают наступление на территории Днепропетровской области.

Активные действия широким фронтом подразделений группировки "Восток" также позволили войскам выйти на западную границу ДНР. ВС России и здесь развивают наступление в Днепропетровской области.