Татьяна Буланова: "Нарадоваться не можешь своему счастью, говоришь о нем, а потом в миг все рушится…"

Татьяна Буланова трижды была замужем. Ее первым супругом стал продюсер Николай Тагрин. В 1993 году артистка родила от него сына Александра. От второго мужа, футболиста Владислава Радимова, у певицы есть сын Никита. Сейчас Татьяна Буланова замужем в третий раз. Ее мужем стал бизнесмен Валерий Руднев, который значительно младше нее.

Недавно пара отметила вторую годовщину со дня свадьбы. О личной жизни Татьяна Буланова предпочитает не распространяться, но в новом интервью сделала исключение. Она сообщила, что с мужем видится не так часто, потому что они проводят время в основном в разных городах: у Валерия бизнес в Москве, а Татьяна вообще гастролирует. Но при любой возможности супруги стараются увидеться.

Буланова отметила, что у нее муж спокойный и понимающий, принимающий ее график работы и стиль жизни. Певица убеждена, что во многом это не только черты характера супруга, но и заслуга его родителей.

"У Валеры совершенно потрясающие мама и папа, сумевшие воспитать такого правильного сына, который с уважением относится не только к своей жене, а вообще ко всем вокруг. Они мне стали вторыми родители, ведь моих уже нет на этом свете", - сообщила артистка.

Свекор и свекровь мечтают о внуках. По словам Булановой, она готова в третий раз стать мамой. Однако дала понять, что вынашивать ребенка будет суррогатная мать. "Я все необходимое для этого подготовила", - уточнила певица.

Она призналась, что с детства, как многие девочки, мечтала выйти замуж раз и навсегда за настоящего мужчину, но не думала, что с ней такое случится лишь в 50 лет, передает lady.mail.ru.

"Вот так мне повезло. Хотя, не скрою, боюсь лишний раз рассказывать, что у нас с мужем все хорошо, а то часто так бывает: нарадоваться не можешь своему счастью, говоришь о нем, а потом в один миг раз и все рушится…" - заключила Буланова.