Первую тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины передала Россия Киеву. Украинская сторона пошла на обмен спустя три дня после того, как первые рефрижераторы прибыли на украинскую границу.

О том, что Киев наконец отреагировал на предложение Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины. "По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 военных", — говорится в публикации.

Украине передали тела боевиков, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В Кремле ранее заявили, что российские представители несколько дней находились на границе с Украиной в ожидании обмена. По одной из версий, Зеленский отказывался забирать тела, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших.