Украина забрала первую партию тел солдат ВСУ

Первую тысячу тел солдат Вооруженных сил Украины передала Россия Киеву. Украинская сторона пошла на обмен спустя три дня после того, как первые рефрижераторы прибыли на украинскую границу.

О том, что Киев наконец отреагировал на предложение Москвы, сообщила в Telegram пресс-служба координационного штаба по вопросам обращения с пленными при Главном управлении разведки Минобороны Украины. "По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1212 военных", — говорится в публикации.

Украине передали тела боевиков, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР. В Кремле ранее заявили, что российские представители несколько дней находились на границе с Украиной в ожидании обмена. По одной из версий, Зеленский отказывался забирать тела, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших.