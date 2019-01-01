Принц Уильям заставил Кейт Миддлтон улыбаться его любовнице: "Унизительно и мерзко"

Слухи о грядущем расставании Кейт Миддлтон и принца Уильяма вспыхнули с новой силой после того, как наследник британского престола нанял адвокатов, которые защищали его мать во время развода. Поговаривают, что юристы сейчас заняты составлением документов о разделе имущества принца и принцессы Уэльских.

Поводом для развода стала затянувшаяся интрижка Уильяма. Якобы Кейт пыталась побороть ревность и проглотить унижение ради семьи, но когда даму вернули во дворец, терпение Миддлтон лопнуло. Она хотела сразу же расторгнуть брак, но узнала, что больна раком, из-за лечения Кейт пришлось отказаться от развода. Сейчас же, когда наступила ремиссия, Миддлтон готова отстаивать свою честь.

Слухи о романе принца Уильяма с маркизой Чамли Роуз Хэнбери ходят не первый год. Перед смертью Елизавета II даже понизила мужа Роуз в должности, чтобы его жена не имела доступ во дворец. Но как только королем стал Карл, он с пониманием отнесся к пикантной проблеме сына и вернул маркиза и маркизу Чамли в круг своих приближенных.

Интересно, что роман старшего сына короля с женой его приближенного подтвердила Меган Маркл. Изначально она и пустила сплетню, чтобы папарацци отстали от них с Гарри.

Дворец сандал никак не прокомментировал и до сих пор не реагирует на публикации в СМИ. Кейт же с 2019 года отказалась от общения с маркизой Чамли. Миддлтон даже старалась не появляться на мероприятиях, где присутствовала Роуз. Уильям всеми силами попытался помирить жену и любовницу. Видимо, вспомнил, что его отцу удалось одно время выходить в свет с супругой принцессой Дианой и близкой подругой Камиллой Паркер-Боулз.

Принцу почти удалось осуществить задуманное. Пять лет назад, когда Кэтрин праздновала свой день рождения, наследник престола заставил жену пригласить на торжество чету Хэнбери. Это последний раз, когда маркизу и Кейт видели вместе. А спустя два года муж Роуз потерял должность при дворце, Миддлтон тогда вздохнула с облегчением. Она наверняка наделась, что с соперницей покончено.

Но не тут то было. В марте 2023-го Карл III вернул маркизу Чамли высокий пост. Уже третий год Роуз мозолит глаза Кейт. В Сети британцы до сих пор осуждают решение короля. Народ искренне сочувствует Миддлтон.

"Это унизительно и мерзко! Каждый день она вынуждена сталкиваться с любовницей мужа. И вынуждена при встречах улыбаться предательнице", — написала в соцсети Х редактор редактор Daily Express Жасмин Кэри.