Столичные школьники в футболках цветов триколора выстроились в виде масштабной звезды

Около 400 детей из столичного клуба "Лето Побед" приняли участие в патриотическом флешмобе у стен музея на Поклонной горе. Мероприятие приурочено ко Дню России.

Ребята в футболках цветов триколора выстроились в виде масштабной звезды в честь Года защитника Отечества и спели государственный гимн.

Кроме того, детский клуб Музея Победы запустил онлайн-флешмоб и пригласил желающих присоединиться к поздравлению страны с праздником. Для этого необходимо исполнить припев гимна и снять это на видео. Самые яркие работы детей со всех регионов войдут в итоговый ролик, который выложат на сайте Музея.