Супертихая плавучая база: что представляет из себя новая подлодка "Якутск"

Событие, имеющее важное значение для повышения боевой мощи России. Военно-Морской флот нашей страны пополнился новейшей дизель-электрической подводной лодкой "Якутск". Субмарина будет нести службу в акватории Тихого океана. Сегодня на борту корабля был поднят Андреевский флаг. Церемония состоялась на базе завода "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге.

Поднятие Андреевского флага на борту нового корабля - это официальное зачисление его в состав военно-морского флота. Еще одна современная боевая единица на службе нашей страны! Субмарины проекта 636 известны далеко за пределами России, с начала 1990-х их строили для Китая, Алжира, Вьетнама. Они настолько надежны, что эксплуатируются до сих пор. Предполагалось, что их будут строить и для стран Варшавского договора. Но он распался до начала проекта, оставив субмарине лишь романтическое название - "Варшавянка". Это - уже значительно усовершенствованная версия - 636.3, предназначенная только для отечественного флота.

Внутри корабля - самое современное и высокотехнологичное оборудование, снимать журналистам его нельзя, режим строгой секретности. Глухая черная обшивка - это внешний экранирующий корпус, его уникальное гидроакустическое покрытие поглощает сигналы радиолокаторов, делая субмарину супертихой. Она может настолько внезапно появиться в любой точке Мирового океана, что военные эксперты НАТО прозвали корабль "Черной дырой".

Дизель-электрическая подводная лодка "Якутск" - шестая в новейшей серии, которая строится на стапелях Адмиралтейских верфей с 2014 года. Первые пять несут службу на Черноморском, Северном и Тихоокеанских флотах - экипажи отрабатывают нештатные ситуации, работу в боевых условиях и даже запуск крылатых ракет.

Подводные лодки этого класса предназначены для скрытного патрулирования акватории. Скорость хода - 20 узлов, это почти 40 километров в час. Глубина погружения - до 300 метров, длительность автономного плавания до 45 суток. Ракетный комплекс на борту - это знаменитый "Калибр". Дальность его поражения - до полутора тысяч километров, это делает корабль плавучей военно-морской базой, недосягаемой для средств ПВО.

В ближайшие дни "Якутск" отправится из Санкт-Петербурга нести боевую службу на Тихоокеанском флоте. На Адмиралтейских верфях в ближайшие годы планируют построить еще четыре таких субмарины, все они по традиции будут носить имена российских городов: "Петрозаводск", "Кемерово", "Липецк" и "Мариуполь".