Собянин рассказал о новых стандартах помощи нуждающимся в долговременном уходе

Внедрение новых стандартов помощи москвичам, нуждающимся в долговременном уходе обсудили на заседании Правительства Москвы. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице ВКонтакте.

Соцпомощь на дому получают около 90 тысяч одиноких пожилых горожан и людей с особенностями здоровья. В новый стандарт надомного обслуживания входит больше 20 услуг, от приготовления пищи и доставки лекарств до сопровождения на прогулку и помощи в бытовых вопросах.

Так уже несколько лет в городе работает "Школа родственного ухода" для москвичей, которые самостоятельно заботятся о своих близких. В столице сформирована сеть стационарных соцучреждений нового типа, это 24 центра, где можно пройти обучение и найти работу с учётом индивидуальных особенностей.

В Центре "Гурьевский" молодые люди с ментальными особенностями проходят адаптацию к самостоятельной жизни и свыше 30 человек уже переехали в своё жилье.