Огромный фонтан появится в "Лужниках"

В "Лужниках" возводят огромный фонтан с большим зеркалом водной глади. Летом там можно будет купаться, а зимой кататься на коньках. А еще это будет огромное интерактивное пространство.

На центральной площади перед Большой спортивной ареной Лужников в небольшом углублении, обустроенном по всему периметру, выстраивают сложную паутину гидротехнических сооружений будущего фонтана. Проект неординарный, таких столица ещё не видела. К его разработке архитекторы подошли, проведя тщательный анализ градостроительной оси главного спортивного кластера столицы, изучив его историю и то, каким сегодня его хотели бы видеть москвичи.

"Хотелось украсить эту площадь какими-то интересными событиями, такими, как, например, водное шоу. В связи с этим мы подумали, может быть, есть возможность отразить БСА - Большую спортивную арену, или отразить Воробьевы горы с Университетом. Отсюда появляется какая-то зеркальная поверхность в виде водной глади", - говорит Ольга Макаренко, руководитель и главный архитектор проектной мастерской.

В общей сложности три с лишним тысячи квадратных метров водного пространства. И в отличие от других столичных фонтанов, в этом купаться и принимать освежающие процедуры не будет запрещено.

"Помимо этого, мы можем, например, устанавливать сцену на воде и проводить некие концерты. Там, симфонический оркестр или другое какое-то мероприятие, которое можно провести с включением воды. Здесь глубина воды порядка 40-45 сантиметров", - говорит Ольга Макаренко.

Из центра чаши фонтана вода будет переливаться в лотки, установленные по бокам, а из них уходить вниз в накопительные емкости для очистки, и так по кругу. Предусмотрели и возможность полностью слить воду, на время проведения праздников и больших спортивных мероприятий. А зимой фонтан будет трансформироваться в каток - один из самых больших в столице.

"В настоящий момент произведена разработка котлована. Завершаются монолитные работы по устройству технических помещений, в которых будут располагаться фильтры для очистки воды, обеззараживающие устройства, контроля уровня воды, а также другое оборудование. В ближайшее время специалисты приступят к облицовке парапетов фонтана гранитными плитами", - говорит Иван Чувашин, заместитель директора ГКУ "УКРиС" Департамента капитального ремонта г. Москвы.

Строительство фонтана входит в первый этап благоустройства территории олимпийского комплекса, стартовавшего весной. Привести в надлежащий вид центральную площадь, служившую большую часть времени парковкой для служебных авто, планировали давно. И вот уже скоро она станет ещё одним местом притяжения для жителей и гостей столицы. Работы планируют завершить в этом году.