В Москве открылась экспозиция о советских квартирных выставках

В Москве открылась выставка, которая расскажет о квартирных выставках - советском феномене 60-80-х годов минувшего столетия. Официальные залы были закрыты для весьма смелых работ, и тогда личное пространство художников становилось экспозиционным.

Неофициальные, непризнанные. Они экспериментировали, спорили о формах и стилях. И конечно, мечтали о выставочных залах и вернисажах. Но в почёте в советское время был лишь соцреализм. У альтернативного искусства шансов на встречу с публикой оказалось мало. Квартирные выставки - один из них! И это — настоящий феномен! Проводились они в Москве по сотне адресов.

"Такая большая вышитая карта Москвы. Из которой во все стороны расходятся лучами красные нити. Каждая точка, откуда выходит эта нить - это какая-то квартира, в которой когда-то была вот такого рода квартирная выставка", - говорит Иван Лыкошин, генеральный директор РОСИЗО.

На выставке в РОСИЗО символично воссоздали интерьер и атмосферу этих квартир. Самых известных и громких. Квартирные выставки устраивал и культовый художник Оскар Рабин. В отдельном зале - его работы. И Никита Алексеев. Эта огромная инсталляция — как раз макет его квартиры. Экспозиции в ней из года в год менялись. Никаких билетов на такие выставки, конечно, не продавали, приходили все желающие. Знакомились, общались.

"Все были заинтересованы именно в показе своих работ. Я помню, когда в 1976 году я первый раз выставил работу, и вдруг кто-то мне сказал: эту вот какой-то человек хотел купить. Я испугался, я не знал даже, сколько это может стоить. Потому что у нас даже мыслей, чтобы продавать это не было", - вспоминает Георгий Кизевальтер, научный консультант выставки, художник-концептуалист, фотограф.

Да и как такое продашь? Еще одна работа Георгия Кизевальтера. Знакомьтесь, это Вася (см. видео). И его музей. Герой вроде и фантазийный, но основан на реальных персонажах.

"Это некий знакомый художника, такой идеальный советский гражданин. На самом деле, по идее, он - среднестатистический и одновременно идеальный. И вот рассказывается буквально его история, его судьба, где он работает, с кем дружит, фотографии вот как раз Вася выложено фотографиями", - говорит Алина Корень, куратор выставки.

Однако наступил момент, когда пространства квартир художникам стало мало. Сначала в 1974-м знаменитая бульдозерная выставка. Длившаяся секунды, разогнанная, скандальная. Благодаря иностранной прессе ставшая известной всему миру. И будто глоток воздуха - потом разрешили открыть первую официальную выставку в Доме Культуры на ВДНХ. Но и на неё допустили не всех. Вот такое гнездо - оказалось слишком эпатажно. К перформансам тогда еще не привыкли.

"Само гнездо - это некий такой символ. И они действительно высиживали, сами художники сидели в этом огромном своём гнезде. И это, конечно, сразу же, вызвало негативную реакцию и прям в этот же и на следующий день гнездо убрали из экспозиции", - рассказывает Алина Корень.

И ведь спустя годы сбылись мечты художников- концептуалистов. И о публике, и о выставках, и о музеях. Большинство представленных работ на этой выставке — как раз из лучших музеев страны.