Свет Бульварного кольца: В Москве запустили новый веломаршрут

Когда день заканчивается, Москва будто меняется. Шум утихает, фонари зажигаются, и знакомые улицы приобретают иное настроение. Это время, когда город по-особенному красив. И именно сейчас самое подходящее время, чтобы сесть на велосипед и увидеть всё своими глазами. Тем более, что для этого разработали специальный маршрут.

"Сейчас мы предлагаем москвичам и гостям столицы пройтись по Бульварному кольцу. И на этом маршруте мы выделили порядка 40 таких наиболее интересных объектов, которые интересны и с исторической точки зрения, и которые очень выгодно подсвечены прожекторами", - говорит Михаил Коротков, руководитель департамента информационной политики, связей с общественностью и специальных программ АО "ОЭК".

Одна из таких точек - сталинская высотка на Котельнической набережной. Монументальное здание, которое десятилетиями определяло силуэт города, теперь играет новыми акцентами благодаря точечной подсветке. На фасаде работает более двух тысяч светильников - не просто декоративных, а интегрированных в систему динамического освещения. Всё - под цифровым управлением. Немного дальше парк "Зарядье". Парящий мост над Москвой рекой, ночью кажется совсем невесомым.

Всё это результат инженерной и художественной работы. Чтобы не просто смотреть, а понимать, достаточно открыть специальный аудиогид: услышать историю каждого здания и узнать больше о его создателях. Надо зайти на сайт, выбрать нужный объект и прослушать короткий рассказ, а потом можно двигаться дальше.

Эта подсветка - технологичная, энергоэффективная, рассчитанная на долгие годы службы. Каждый прожектор работает в заданной температуре света, с определённым углом и интенсивностью, чтобы не слепить, не мешать, а точно подсвечивать все тонкие архитектурные изыски исторических объектов. И действительно: именно в таких деталях и кроется эффект.