Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Первый рабочий день недели - не про рутину, а про новые связи и маленькие личные откровения. Будут активно приходить новые идеи. Не закрывайтесь от мира.

Тельцы

Выходные закончились, но ощущения тяжелого старта не будет. Наоборот, день даст плавный вход в рабочие процессы и позволит установить новые деловые связи.

Близнецы

Луна в Водолее зовет за горизонт: хочется мечтать, изучать, планировать. Можно начинать онлайн-курс, искать билеты, готовить выступление или важный пост.

Раки

Тема финансов и обязательств может всплыть неожиданно, но говорить об этом будет легко. Луна поможет сохранять мирный тон даже в сложных обсуждениях.

Львы

Хорошее время для романтики, переговоров с деловыми партнерами, знакомств. Луна в Водолее наполнит общение юмором, легкостью и дружелюбием.

Девы

Сегодняшний день может мягко перенастроить ваше расписание. Возможно, вы решите облегчить свой график, добавить паузы или переставить дела.

Весы

День идеально подойдет для встреч с друзьями, легкого шопинга и даже экспериментов с внешностью. Позвольте себе немного почудить и развлечься.

Скорпионы

Вы можете получить материальную помощь, алименты или субсидию от государства. Если беспокоитесь о наследстве, есть возможность и здесь достичь успеха.

Стрельцы

Хороший день для переговоров, переписок, коротких поездок. Все пойдет легче, чем вы ожидали, особенно если оставите себе пространство для маневра.

Козероги

Можно обсуждать доходы, покупки, искать подработку. День отлично подойдет для улучшения материального комфорта даже посредством маленьких шагов.

Водолеи

Луна в вашем знаке делает вас центром внимания. Делайте то, что давно хотели, проявляйтесь - даже если это будет выглядеть немного нестандартно.

Рыбы

Звезды дают поддержку в делах, которые требуют уединения, внимания к чувствам. Это прекрасный день для того, чтобы заняться любимым делом для души.