Цымбалюк-Романовская отказалась отдавать ребенка чужим людям

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые стала мамой 25 марта. Пианистка родила дочь, которую назвала Викторией. Бывшая жена Армена Джигарханяна умудрилась не афишировать беременность все девять месяцев, хотя специально и не скрывала ее. Кроме того, Виталина предпочитала заранее не покупать вещи для ребенка и даже коляску приобрела в последний момент.

Теперь 46-летняя пианистка наслаждается материнством. Она обходится без помощников, полностью взяв на себя заботы о подрастающей наследнице. О том, чтобы взять няню или других помощников по хозяйству, и речи не идет.

"Я не хочу брать няню, не доверю посторонним людям. Не хочу за кем-то проверять, для них это все же чужой ребенок и никто не будет долго терпеть и с пониманием относиться к слезам и капризам. А для меня это счастье!" - заявила Виталина.

Она отметила, что в случае если ей будет необходима помощь, то подруги готовы оказать поддержку, передает Woman.ru.

Цымбалюк-Романовская рассказала, что дочка развивается "интересно": она предпочитает не игрушки, а общение с другими людьми и внимание. Однако Виталина не жалуется, по ее словам, она была готова к такому повороту событий.

"Мне легко далась беременность и вот теперь легко быть мамой. Днем играем, ездим на уроки, ночью Виктория хорошо спит, просыпается 1-2 раза всего", - отметила пианистка.

Кто является отцом маленькой Виктории, Виталина не говорит. Поэтому в Сети поползли слухи, будто она родила от бывшего мужа, легендарного актера Армена Джигарханяна, чей биоматериал якобы был заморожен. Пианистка так прокомментировала эту информацию:

"Мне кажется, что люди говорят про это из добрых побуждений. Они хотят видеть продолжение истории с Арменом Борисовичем, видимо, ждут хороший финал. Но я пока не готова говорить, отвечу так: я родила для себя. Дочка, безусловно, будет знать кто такой Армен Борисович и все что с ним связано", - сообщила Виталина.