Количество ДТП с участием самокатов в Москве значительно сократилось

Количество ДТП с участием самокатов и других средств индивидуальной мобильности с начала года в Москве значительно сократилось. Ключевую роль в этом сыграли новые правила верификации пользователей проката. Об этом сегодня заявили в столичной Госавтоинспекции.

Так за пять месяцев в городе зарегистрировано 159 ДТП с участие СИМ, что на две трети ниже прошлогоднего периода. Погиб один человек, и это также значительно меньше, чем год назад. Снижены и показатели по пострадавшим в подобных авариях. С начала года в отношении нарушителей составлена 21 тысяча протоколов.

"Очень хорошо оправдала себя практика снижения разрешенной максимальной скорости. То есть снижена скорость для кикшеринговых самокатов с 25 до 20 километров. Имеются зоны замедления и также есть так называемые мертвые зоны, куда въезд в принципе самокатов запрещен", - сообщил Александр Быков, начальник столичной Госавтоинспекции.