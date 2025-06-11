Трамп заявил о готовности примириться с Маском

Дональд Трамп мог бы примириться с Илоном Маском. Президент США не исключил возможности забыть распри с американским миллиардером, сообщает газета The New York Post.

В беседе с обозревателем Post Мирандой Дивайн Трамп сказал, что не винит Маска в распаде их альянса, но немного разочарован. Тем не менее, он не держит обиды на Маска. 78-летний политик признал, что был удивлен произошедшим разладом отношений.

Американский лидер уточнил, что его поразила гневная реакция миллиардера на продвигаемый законопроект о бюджете. Трамп уверен, что Маск чувствует себя очень плохо из-за того, что успел наговорить. Хозяин Белого дома при этом подчеркнул, что потенциальное примирение не является для него приоритетом. Напомним, ранее Илон Маск выразил сожаление по поводу своих оскорбительных по отношению к американскому лидеру постов в соцсетях.