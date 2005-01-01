Дочь Джоли и Питта выходит замуж? Сверкнула кольцом на безымянном пальце на свидании с парнем

В семье голивудских актеров грядет грандиозное торжество. Старшая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта выходит замуж. По крайней мере, в этом уверены папарацци.

20-летнюю Захару сняли во время свидания. Девушка светилась от счастья рядом с возлюбленным, а на ее безымянном пальце сиял огромный бриллиант. Вероятно, парень сделал наследнице артистов предложение, которое она приняла.

Захару заметили на романтическом свидании в ресторане в Западном Голливуде. Дочь знаменитостей была одета в облегающий черный топ на тонких бретельках, белый вязаный кардиган и черные брюки. Ее спутник выбрал для похода в ресторан черную футболку с контрастным белым воротником. О парне пока ничего не известно, по виду он ровесник Захары.

"Когда Захара выходила из модного заведения, было видно, как она садится в черную машину, за рулем которой сидел ее кавалер. Симпатичный загадочный мужчина, который, по-видимому, был примерно ее возраста, поскольку носил белую бейсболку задом наперед", — пишет Daily Mail.

Напомним, Захара старшая приемная дочь Джоли и Питта. Ее актеры удочерили из детского дома в Аддис-Абебе в Эфиопии в 2005 году, девочке тогда было шесть месяцев. В 2022 году Захара поступила в женский гуманитарный колледж Спелмана в Джорджии. В Лос-Анджелес она приехала на каникулы.