Жена простилась со звездой "Импровизации" Дмитрием Позовым после его возвращения из психушки

Сегодня, 11 июня, свой день рождения отмечает звезда шоу "Импровизация", комик Дмитрий Позов. Артисту исполнилось 40 лет, вот только совсем другого поздравления он ожидал увидеть от своего супруги Екатерины. Она написала ему в запрещенной социальной сети "Инстаграм":

"Спасибо тебе, что был в моей жизни. Ты многому меня научил. Жаль, что это был настолько жестокий урок, но спасибо тебе даже за него. Будь счастлив, найди свою новую опору в жизни. Я всегда буду любить тебя. С днем рождения".

По словам Дмитрия Позова, теперь он "второй час в болоте рефлексий и меланхолии". "Лучшее поздравление, которое я заслужил", - констатировал артист.

Уже у себя в официальном телеграм-канале Дмитрий Позов признался, что к 40 годам представлял свою жизнь не так, как она складывается. И он не считает, что все, что с ним происходит, это кризис среднего возраста.

"Ну 40 и 40. Со мной же работают ребята, которым уже за 40. И я вижу, что там, вроде как, все тоже самое. Шутки шутятся, жизнь живется. Нормас", - старается держаться именинник.

Ранее Дмитрий Позов признался, что оказался в "психушке" из-за депрессии. Актер рассказал, что в январе у него умер отец, а еще он расстался с супругой Екатериной, переехал в съемную квартиру. От переживаний артист стал выпивать.

Комик объяснил, что решил рассказать обо всем начистоту, чтобы пресечь все слухи и разговоры шепотом за спиной. Он подчеркнул, что они с Екатериной попробуют сами во всем разобраться.