Мединский подтвердил передачу Украине тысячи тел солдат ВСУ

В Москве подтвердили передачу Киеву тысячи тел погибших украинских военнослужащих. Об этом сообщил помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

Как написал Мединский в Telegram-канале, началась передача тел погибших солдат в соответствии со стамбульскими договоренностями. Российская сторона получила 27 погибших бойцов Вооруженных сил России, украинской стороне передано 1 212 тел солдат ВСУ. Также, по данным помощника президента, завтра начнутся срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными с линии фронта.

Ранее украинская сторона сообщила о передаче Россией тел боевиков ВСУ. Киев пошел на обмен спустя три дня после того, как первые рефрижераторы прибыли на украинскую границу. Украине передали тела боевиков, погибших в Курской, Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ДНР и ЛНР.