Собянин: Выделенные полосы увеличили скорость городского транспорта в 2–4 раза

В Москве для городского транспорта создано уже 500 километров выделенных полос. Они охватывают основные магистрали, подъезды к пересадочным узлам и улицы с интенсивным движением.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, выделенные полосы позволяют увеличить скорость движения городского транспорта в два, а где-то в четыре раза. Спецслужбы теперь быстрее добираются до мест вызовов.

Также на четверть снижается аварийность на дорогах. По этим полосам курсируют более тысячи городских и пригородных маршрутов.

По словам мэра, Москва продолжит развивать инфраструктуру наземного транспорта и до конца следующего года планируется ввести ещё около сорока километров выделенных дорог.

