Собчак бросилась защищать оскандалившегося Гогунского: "Не пьет, на юга возит — реально мужик мечта!"

Виталий Гогунский дал Ксении Собчак и попал в скандал. Многим зрительницам не понравилось, как актер высказывался о женщинах. Особенно задело девушек, когда исполнитель роли Кузи в сериале "Универ" заявил, что жена должна всегда быть в хорошем настроении.

На Гогунского посыпался град обвинений. Особо недовольные даже требуют отменить актера за неэтичные высказывания в адрес женщин. Однако нашлись и те, кто вступился за Виталия. Так, блогер Анастасия Павлова предложила посмотреть на ситуацию с другой стороны. Девушка уверена, что если бы такие вещи сказал не известный актер, зарабатывающий по 300 тысяч рублей за съемочный день, а обычный работящий мужчина, то многие его бы поддержали.

"К жизни и людям относится позитивно. Земной и практичный. Любит женщин, отпуск на морях и так далее. Гогунский — тот же типаж, но его еще по телеку показывают и много денег платят. Поэтому создается ощущение, что он — чужак из другого мира, которому зрителям легко выражать свое презрение и насмешки в комментариях", — заявила Павлова.

Ксения Собчак согласилась с блогером. Журналистка отметила, что если смотреть под таким углом, то Гогунский уже совсем не монстр, каким его пытаются выставить в Сети, а очень даже завидный жених.

"Ну кстати, тут согласна, для среднестатистической зрительницы канала „Россия“ — добрый такой, желанный жених. Женщин, как показал детектор, никогда не бил, хочет просто, чтоб она настроение не портила — уже круто. Еще и сам работящий, водку не пьет с утра до вечера, и на юга отвезет. Реально мужик — мечта для многих", — уверена Собчак.