Орбан назвал убийцу экономики Европы

Глубокий кризис европейской экономики вызван отказом от российских энергоресурсов и финансовой помощью Украине. Так оценил ситуацию в Евросоюзе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Орбан отметил, что на помощь Украине выделяются огромные суммы. В то же время были введены санкции против российских энергоресурсов, что убило европейскую экономику. В результате инфляция стремительно растет, цены на энергию резко повышаются. Европа сама себя загнала в угол, заявил венгерский премьер.

По словам Орбана, сложившаяся ситуация стала экономической катастрофой для Европы. Венгерский премьер и ранее заявлял, что антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу. По его данным, из-за этих ограничений страна за три года потеряла 20 миллиардов евро, передает ТАСС.