Олег Басилашвили сделал заявление об уходе из театра

Олег Басилашвили в сентябре отметит 91-й день рождения. Несмотря на возраст артист прекрасно себя чувствует и все еще выходит на сцену Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова.

Завершать карьеру Басилашвили не думает, но допустил, что уйдет из театра после закрытия спектакля "Лето одного года". В постановке уже несколько лет Олег Валерианович играет с Алисой Бруновной Фрейндлих. "Константин Станиславский говорил, что старые люди на сцене отвратительны", — поделился артист.

При этом Басилашвили отметил, что видел артистов Московского художественного театра, которые уже в почтенном возрасте прекрасно играли. Но вместе с тем звезда советского кино признает, что артистический век очень короткий.

"Я решил тоже нарушить традицию Станиславского: мы с Алисой Фрейндлих играем в спектакле "Лето одного года"… Я не уверен, что после закрытия этой постановки еще буду выходить на подмостки", — поделился Олег Валерианович в беседе с "Абзацем".