Число пострадавших от отравления детей в лагере "Орленок" возросло до 40

Возросло число пострадавших от отравления в детском лагере "Орленок" в Омской области. По последним данным, за медицинской помощью обратились 40 человек.

Сообщения об отравлении детей в крупнейшем детском оздоровительном лагере Омской области появились 7 июня. На плохое самочувствие пожаловались дети в возрасте от 7 до 14 лет, медики оценили их состояние как удовлетворительное. Первую смену досрочно завершили, лагерь закрыли на полную дезинфекцию.

Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, всего в лагере с симптомами отравления были 40 человек. Одиннадцать из них госпитализированы с высокой температурой. Остальные проходят лечение амбулаторно.