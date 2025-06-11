Посол России в Париже рассказал об отношении французов к русским

Отношение к россиянам в некоторых странах за последние три года стало не самым дружелюбным. О том, как обстоят дела во Франции, рассказал посол России в Париже Алексей Мешков.

По словам дипломата, очень многие французы отвергают русофобию и выступают за сотрудничество с Москвой. "В сегодняшней Франции много здравомыслящих людей, не заинтересованных в разрыве отношений и конфронтации с Россией", — отметил посол.

При этом Мешков вспомнил печальную поговорку, давая оценку связи Москвы и Парижа, пишет РИА Новости. "О покойниках хорошее или ничего", — сообщил он, но тут же добавил, что надеется, что "наши отношения находятся лишь в реанимации, и придет день, когда они вновь обретут былую силу".