Светлана Крючкова вышла на связь из больницы: "Мне нужен покой"

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова госпитализирована. Актриса уже несколько дней находится под наблюдением медиков.

Звезда фильма "Большая перемена" сама подтвердила, что попала в больницу и пробудет там до своего 75-летия. Юбилей артистка планирует отметить 22 июня.

"Я сейчас нахожусь в больнице, буду там почти до самого дня рождения. Мне нужен покой, перегружаться мне нельзя", — призналась Крючкова в беседе с ТАСС.

Напомним, Светлана Крючкова после окончания Школы-студии МХАТ поступила в Московский художественный театр, потом служила в БДТ. На ее счету десятки ролей в кино. Самые известные фильмы с участием Крючковой — "Большая перемена", "Утомленные солнцем", "Оно", "Царская охота".