Главе Гагаузской автономии продлили срок домашнего ареста еще на 30 дней

Районный суд Кишинева продлил еще на 30 дней срок домашнего ареста для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Таким образом, ходатайство прокуроров было удовлетворено, передает ТАСС.

Адвокат главы Гагаузии уже заявил, что защита оспорит продление домашнего ареста в Апелляционной палате.

Ранее Гуцул обвинила официальный Кишинев в политическом преследовании. По словам политика, ее судят за призывы к восстановлению отношений с Россией.

Формально дело в отношении главы автономии связано с нарушениями избирательного законодательства.