Трамп заявил, что намерен открыть Китай для американской торговли: "Это будет большой победой"

США в ближайшее время намерены повысить объемы американского экспорта в Китай. Как заявил глава Белого дома Дональд Трамп, страны уже практически заключили соглашение.

"Мы с председателем КНР Си Цзиньпином собираемся тесно сотрудничать, чтобы открыть Китай для американской торговли. Это будет большой победой для обеих стран!" — сообщил президент США в соцсети Truth Social.

Америка и Китай обсудили условия торгового соглашения, осталось только получить одобрение глав двух государств. Если сделка будет заключена, американские таможенные пошлины на товары из КНР составят 55%, а китайские тарифы на продукцию из США — 10%.

Ранее Трамп заявлял, что Пекин в рамках нового торгового соглашения с Вашингтоном будет поставлять редкоземельные металлы и другие природные ископаемые в полном объеме "авансом".