Стартовал конкурс "Виртуальный тур по многонациональной России"

Организаторы объявили о старте конкурса "Виртуальный тур по многонациональной России".

Принимаются видеоролики, раскрывающие идею возникновения выставки или этнокультурного музея в целом. Кроме того, конкурсанты могут рассказать об отдельно взятом экспонате.

Заявлены три основные номинации: "Лучший выставочный проект музея", "Лучший выставочный проект некоммерческой или бюджетной организации", "Лучший выставочный проект инициативной группы". Лучшие работы разместят на видеоканале "Ресурсная среда".

Заявки принимаются до 20 сентября. Все подробности представлены здесь.