Россиян предупредили о плесени в египетской клубнике

Специалисты воронежского филиала центра оценки качества продукции сообщили, что количество плесени в египетской клубнике в 14 раз превышает норму.

Уточняется, что речь идет о быстрозамороженной клубнике.

С содержанием дрожжей все тоже плачевно - оно в два раза выше нормы. Связано это, говорят эксперты, с нарушением санитарных правил и температурного режима.

"Повышенное содержание плесени и дрожжей в быстрозамороженных ягодах может быть опасно для здоровья, так как эти микроорганизмы вырабатывают токсичные вещества (микотоксины)", - приводит сообщение РИА Новости.