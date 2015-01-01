Стало известно, какое наследство Жанна Фриске оставила единственному сыну

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. В наследство родственникам певица оставила просторную квартиру в центре Москвы. Папа артистки признался, что уже 10 лет апартаменты пустуют, ведь семья решила, что это жилье должно достаться сыну Жанны Платону.

Сейчас мальчик живет с отцом Дмитрием Шепелевым и с родными со стороны мамы не общается. Как признался Владимир Борисович Фриске, он видит внука только на различных телеканалах и в соцсетях. Насильно возвращать мальчика в семью папа певицы больше не собирается.

"У Платошки и улыбка, и руки мамины. В нашу породу пошел мальчик. Пока стараюсь не лезть туда, не связываться с его отцом, потому что боюсь, что натворю дел... А мальчику надо спокойно жить, расти. Захочет вернуться к нам - сам придет. Не захочет - его судьба, его дело", — сообщил Владимир Борисович.

По его словам, конечно же, все ждут, что однажды Платон придет к бабушке и дедушке. Тогда они передадут мальчику наследство, что ему оставила мама. "У моей жены и младшей дочери остались еще не опубликованные дневники Жанны. Стихи, записочки. Часть они отдавали на Первый канал, а часть сохранили для Платона. Это его наследие", — поделился Фриске.

Кроме того, родственники исполнительницы хита "Малинки" планируют отдать мальчику квартиру Жанны. В апартаментах никто не жил после смерти Фриске. "Там все как при Жанне. Все вещи, посуда. Жена с дочкой ходят туда два раза в месяц — убираются, пыль протирают, цветы поливают. Мы хотим, чтобы Платон пришел и почувствовал, как жила его мама, увидел ее вещи, почитал ее записи", — отметил Владимир Борисович в беседе с "КП".

Ранее сестра певицы Наталья показала, что стало с квартирой спустя 10 лет после смерти хозяйки. По ее словам, все осталось так, как было при жизни Жанны. На полках расставлены фотографии и книги Фриске, на туалетном столике любимые духи и расческа артистки, в гардеробе — ее наряды и туфли.