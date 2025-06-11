США объявили, что отправят своего артиста в Россию на "Интервидение"

Песенный конкурс "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве. Участие в мероприятии уже подтвердили 20 стран, в том числе и Америка.

"США действительно входят в число стран, которые примут участие в конкурсе", — сообщила директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева.

Кто представит Америку на "Интервидении" пока не известно. Отбор участников еще не завершен. США позже объявят имя артиста, которого отправят в Москву на песенный конкурс, пишет РИА Новости.

Напомним, "Интервидение" пройдет 20 сентября в Москве. Главной площадкой конкурса станет "Live Арена". Россию будет представлять Shaman. Также известно, что от Беларуси выступит певица Настя Кравченко, Киргизию представит трио "Номад", Венесуэла отправит на конкурс певца Омара Аседо, а Куба — инструменталистку Зулему Иглесиас Саласар, певец Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis выступят от Сербии.