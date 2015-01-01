Дочь Веры Глаголевой разделась и испугала народ

Младшая дочь актрисы Веры Глаголевой счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Недавно семья вернулась в Россию, чтобы в межсезонье побыть с родственниками.

На своей странице в соцсети Анастасия поделилась фотографиями в купальнике. 31-летняя модель предстала перед подписчиками в эффектном пляжном образе. Шубская выбрала для фотосессии соломенную шляпку и коричневый раздельный купальник.

"Летние настроения", — написала под постом Анастасия. Комментарий она оставила на английском языке.

На фото жена Овечкина выглядит восхитительно. Загорелой коже и стройной фигуре Анастасии многие позавидовали. Но среди подписчиков Шубской нашлись и те, кто раскритиковал ее вид.

"Ужас какая худая! Прям смотреть страшно!"; "Настя, вам надо набирать вес, это уже нездоровая худоба!"; "Жуть, одни кости"; "Больно взглянуть, худеющая, как скелет", — написали обеспокоенные поклонники жены Овечкина.

Напомним, что Овечкин и Шубская начали встречаться в 2015 году, и вскоре сообщили о помолвке. В августе 2016-го пара расписалась, а через год сыграла свадьбу в День семьи, любви и верности. Сейчас супруги воспитывают двоих детей – шестилетнего Сергея и пятилетнего Илью.