Министр обороны США Пит Хегсет, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената, заявил, что Вашингтон рассчитывает на мирное урегулирование конфликта на Украине.

"Президент США Дональд Трамп нацелен на мир в этом конфликте. В конечном итоге мир служит нашим национальным интересам", - сказал Хегсет.

Он добавил, что мирное соглашение по Украине делает Америку "сильной", демонстрирует, что "мы понимаем, в каком мире живем и на чем должны сосредоточиться".

Ранее стало известно, что Россия и США предварительно согласовали перенос из Стамбула в свои столицы консультаций по устранению "раздражителей" в двусторонних дипломатических отношениях. До этого Хегсет заявил, что в 2026 году американские власти намереваются урезать бюджет, выделяемый на закупки вооружений для украинской армии.

Как неоднократно подчеркивали российские власти, мирное соглашение по Украине возможно, если будут устранены первопричины кризиса, вынудившие Россию начать специальную военную операцию.