Трамп "очень мило" отреагировал на извинения Маска

Дональд Трамп и Илон Маск после публичного скандала сделали шаги к примирению. Президент США отреагировал на слова бизнесмена о том, что он сожалеет о публикации оскорбительных постов в адрес главы Белого дома.

"Я подумал, очень мило, что он так поступил", — признался Трамп в беседе с изданием New York Post, но не уточнил, готов ли он забыть о разгоревшемся на прошлой неделе скандале с Маском.

Ранее бизнесмен публично покаялся, отметив, что зашел слишком далеко и оскорбил президента. Маск признал, что никто так не портит ему репутацию, как он сам.

Напомним, Илон Маск и Дональд Трамп устроили публичную перепалку из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Бизнесмен назвал инициативу презента "отвратительной мерзостью". Глава Белого дома в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". Предприниматель не удержался и написал дерзкий пост, в котором утверждал, что именно благодаря ему Трамп стал президентом.