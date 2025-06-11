Правду о диагнозе Филиппа Киркорова скрыли от россиян: заговорил хирург

Филипп Киркоров через две недели после концерта в Санкт-Петербурге оказался в больнице. Во время выступления певец получил сильный ожог, но сначала не придал этому должного внимания.

Артист пришел к медикам, когда у него уже начался бурсит и заражение. Состояние Киркорова было настолько тяжелым, что его сразу же поместили в реанимацию. Однако пластический хирург Святослав Стрелин усомнился в правдоподобности версии болезни, которую озвучили представители артиста.

По словам врача, после полученных на концерте ожогов, с руки Киркорова якобы отдирали одежду, но Филипп Бедросович смог справиться с болью и продолжить концерт. Врач же уверяет, что описанные симптомы не соответствуют ожогам третьей и четвертой степени, когда необходима экстренная госпитализация. А лечение более слабого ожога, даже при наличии сахарного диабета, гораздо проще и не может довести пациента до реанимации.

"Получить такую тяжесть состояния, чтобы она проявилась только через две недели, а потом еще три недели находиться в стационаре, да еще и в реанимации, это достаточно трудно объяснить такой степенью ожога. Скорее всего, представители артиста озвучили далеко не всю информацию", — рассказал врач корреспонденту "МК".

Стрелин подозревает, что на самом деле у поп-короля был не бурсит, а совершенно другой диагноз. "Настоящую правду знают только лечащие врачи стационара, но они, безусловно, не будут ее обнародовать", — уверен хирург.