Количество профилактических медосмотров россиян увеличились на 18%

Количество профилактических медосмотров граждан в прошлом году увеличились почти на 18%. Такие данные на встрече с премьером Михаилом Мишустиным привел глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.
Массовая диспансеризация позволила выявлять больше заболеваний на ранних стадиях. По ее результатам почти 2,5 миллиона россиян были направлены на дополнительное лечение.
На встрече обсудили и дефицит кадров в селе. Стимулирующие выплаты в рамках президентских программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогли привлечь более 4 тысяч врачей и почти столько же медперсонала в небольшие населенные пункты.
Особое внимание - медицине в новых регионах. Там стала доступнее бесплатная помощь. Уже проводят лапароскопические операции, онкопациенты получают лучевую терапию. В приоритете - строительство новых клиник и их оснащение современной техникой. Обсудили и оказание медпомощи участникам СВО.
"Надо всячески помогать нашим ребятам – ветеранам, участникам специальной военной операции – во всех вопросах, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Вопросы диспансеризации, реабилитации должны быть на постоянном контроле, в том числе сотрудников вашего фонда. Хочу пожелать, чтобы все задачи, которые ставит президент перед нашим медицинским сообществом, выполнялись и качество услуг, предоставляемых населению, бесплатных медицинских услуг, было на самом высоком уровне", - сказал Мишустин.