Количество профилактических медосмотров россиян увеличились на 18%

Количество профилактических медосмотров граждан в прошлом году увеличились почти на 18%. Такие данные на встрече с премьером Михаилом Мишустиным привел глава Фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин.

Массовая диспансеризация позволила выявлять больше заболеваний на ранних стадиях. По ее результатам почти 2,5 миллиона россиян были направлены на дополнительное лечение.

На встрече обсудили и дефицит кадров в селе. Стимулирующие выплаты в рамках президентских программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" помогли привлечь более 4 тысяч врачей и почти столько же медперсонала в небольшие населенные пункты.

Особое внимание - медицине в новых регионах. Там стала доступнее бесплатная помощь. Уже проводят лапароскопические операции, онкопациенты получают лучевую терапию. В приоритете - строительство новых клиник и их оснащение современной техникой. Обсудили и оказание медпомощи участникам СВО.