Итоги двухлетней работы фонда "Защитники Отечества" подвели в Москве

Итоги двухлетней работы государственного фонда "Защитники Отечества" подвели на заседании наблюдательного совета в Москве.

Как рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, за время существования фонда была создана комплексная система социального сопровождения ветеранов СВО и их родных. Наиболее востребованы услуги оформления мер соцподдержки, оказание помощи в получении денежных выплат и юридическая консультация. За 2 года выполнено 96% обращений граждан.

"И почти 50% сказали, что за последний год многократно обращались в фонд. Это говорит о доверии людей. Если человек многократно обращается в фонд "Защитники Отечества", это значит, он получает результаты, это значит, что он доверяет взаимодействию и помощи, которую ему оказывают", - добавил Кириенко.