День России широко отмечают во всех регионах

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. 35 лет назад - 12 июня 1990 года - на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете. С этой даты начался современный этап истории российского государства.

Праздник широко отмечают во всех регионах. Во Владивостоке на парадное построение вышли моряки Приморской флотилии. На кораблях подняли государственные флаги и флаги расцвечивания. Горожане вышли на набережную и провели праздничный флешмоб. А на полуострове Гамова подняли триколор в 300 квадратных метров.

На Северных Курилах в честь праздника флаг России развернули участники краеведческой экспедиции. Теплые слова о любви к Родине прозвучали и с Международной космической станции.