Минобороны представило новых героев спецоперации.

Ефрейтор Александр Панасенко в составе артиллерийского подразделения, продвигаясь по маршруту, заметил вражеский дрон-камикадзе и уничтожил его, не допустив повреждения техники и личного состава. Прибыв в заданный район, Александр организовал линии связи. Нашим артиллеристам передали координаты скопления сил противника, по которому и нанесли удар.

Ефрейтор Роман Дьячков вместе с сослуживцами в ходе выполнения поставленных задач уничтожил вражеские пулеметные расчеты, которые не давали возможности продвинуться нашим штурмовым группам. В результате российские военнослужащие стремительным броском проникли в опорный пункт и зачистили его.