Российские военные уверенно продвигаются в зоне проведения СВО. Враг отступает на всех стратегически важных направлениях, неся значительные потери в живой силе и технике.

Сокрушительное поражение неприятелю наносит армейская авиация. Экипажи штурмовиков Су-25 накрыли укрепленные позиции ВСУ бомбовым ударом с малых высот. Отработав точно по заданным координатам, пилоты благополучно вернулись на аэродром базирования, где самолеты тут же начали готовить к повторному вылету.

Точно в цель бьют операторы ударных беспилотников. В Херсонской области расчет БПЛА ликвидировал наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. А на южнодонецком направлении опорники неонацистов уничтожили огнем из самоходного миномета "Тюльпан".

В Курской области продолжают работу саперы. Украинские боевики оставили после себя множество противопехотных мин и неразорвавшихся кассетных снарядов. На вооружении наших бойцов - уникальный роботехнический комплекс "Уран-6". Он управляется дистанционно и позволяет обнаруживать взрывоопасные предметы, которые находятся глубоко в земле. Опасные находки вывозят на полигон для дальнейшей ликвидации.