Хельсинки не будут направлять на Украину военных. Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб.

Как отметил Стубб в интервью японскому телеканалу NHK, его страна должна "заниматься сдерживанием на северо-востоке Европы". Но пока планов по отправке солдат нет.

Между тем премьер-министр Финляндии Петтери Орпо призвал США ввести новые атироссийские санкции. Политик заявил, что только данная мера склонит Москву к переговорам.

Отметим, что ранее появилась информация о намерении НАТО при помощи Финляндии и стран Балтии создать "сплошную линию агрессии" против России. Как отмечал политолог и доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, Альянс пытается спровоцировать военный конфликт на северных границах нашей страны.