79-летний Петросян расторгал до слез признанием в любви Брухуновой

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян живут вместе больше 5 лет. Пара воспитывает двоих детей — Вагана и Матильду. При этом супругам удалось сохранить любовь и романтику.



Евгений Ваганович часто балует жену, а она рада делиться сюрпризами мужа со своими поклонниками. Так, на днях Петросян удивил Брухунову очень милым признанием в любви. 79-летний юморист преподнес 36-летней возлюбленной пионы и крошечную открытку.

Татьяна тут же опубликовала на своей странице в соцсети фотографию букета в вазе, а также продемонстрировала подписчикам, что муж от руки написал ей послание.

"Это чтобы ты успела заснять совсем все стадии пионов. Люблю! Женя П", — обратился Петросян к жене.

Фанаты Брухуновой пришли в восторг от столь нежных чувств в паре. "Так трогательно, я аж расплакалась"; "Просто слезы умиления на глазах. Это же надо, какая сильная любовь"; "Кто бы мог подумать, что Евгений Ваганович такой романтик", — пишут в комментариях поклонники Татьяны.