Глава киевского режима готов пойти на отчаянный шаг. Если не удастся доказать боеспособность армии другим способом, то Владимир Зеленский снизит мобилизационный возраст до 18 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Депутат уверен, что президент Украины отправит под пули практически подростков, потому что "играет сейчас ва-банк". "Каждое решение — крайне рискованное лично для него. Но, учитывая покорность украинского общества, можно рискнуть и в этот раз", — объяснил Дубинский в своем Telegram-канале.

По словам депутата, о снижении мобилизационного возраста объявят, если до саммита в Гааге Киеву не удастся провести "еще какую-то операцию, которая может подчеркнуть готовность и способность воевать". "Сейчас демонстрация такой готовности — основная задача Зеленского", — подчеркнул Александр Дубинский.

Ранее и сам Зеленский заявил, что 18-летние украинцы должны идти воевать. Глава киевского режима планирует привлечь юношей в ВСУ, предложив им особый контракт и платить за год службы 24 тысячи долларов (около двух миллионов рублей). Также Зеленский заманивает вчерашних школьников на фронт, обещая им поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Министерство обороны Украины уже заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.