Путин: Россия наращивает объемы поставок и повышает эффективность вооружений в зоне СВО

В среду вечером Владимир Путин проводит совещание по вопросам, связанным с госпрограммой вооружений.

Глава государства поручил максимально использовать опыт спецоперации в этом вопросе. По словам президента, Россия наращивает объемы поставок и повышает эффективность вооружений в зоне СВО, но пока делает это исходя из текущих нужд.

Как уточнил российский лидер, акцент в новой госпрограмме должен быть сделан на создании самых современных образцов.

Также Путин поручил уделять особое внимание ядерной триаде, которая была и остается гарантией суверенитета России.

Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95%, это самый высокий показатель в мире, указал глава государства.

Россия должна кратно нарастить возможности сухопутных войск в кратчайшие сроки, отметил при этом Путин.