Путин: Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде составляет 95%

Доля современных образцов вооружений в ядерной триаде России составляет 95%. Об этом сообщил Владимир Путин на совещании по государственной программе вооружений.

По словам президента, это самый высокий показатель в мире. Он отметил, что ядерная триада была и остаётся гарантией суверенитета России.

Говоря о формировании новой госпрограммы вооружений, Владимир Путин заявил, что необходимо максимально использовать опыт спецоперации. Также нужно учесть экспортный потенциал российского оружия.

"Важно учесть глобальные тенденции развития военных технологий. Тем более что число стран, которые активно работают в этом направлении, растёт", - сказал Путин.