Вучич вызвался помочь Украине с восстановлением "одного-двух городов"

Сербия готова помочь Украине восстановить один-два города или даже целый регион. Об этом заявил президент страны Александр Вучич на саммите "Украина — Юго-Восточная Европа".

С идеей участия Белграда в восстановлении Украины Вучич обратился напрямую к Владимиру Зеленскому в Одессе, где проходит саммит.

"Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить", - сказал Вучич.

По мнению сербского президента, такая "конкретная поддержка" была бы "чем-то очень понятным и заметным для украинцев".

"Я надеюсь, что, по крайней мере, мы можем сделать хотя бы немного больший вклад для украинского народа без большой помпезности и так далее", — отметил Вучич (цитата по RT).

Ранее стало известно, что Александр Вучич не подписал совместную декларацию саммита с осуждением России. По его словам, он не стал этого делать из-за требований новых санкций против Москвы.