Посол России в США вручил верительные грамоты Трампу

Церемония прошла в Белом доме, во время которой Александр Дарчиев официально вступил в должность главы дипмиссии РФ в США. Посол отметил, что президент США "нашёл окошко" в своём графике, чтобы лично познакомиться и принять оригиналы грамот именно накануне Дня России. Об этом Дарчиев сообщил 12 июня в посольстве.

Глава дипмиссии отметил, что Россия и США, как великие державы, должны стремиться к мирному сосуществованию. Дарчиев добавил, что сделает всё возможное для нормализации отношений между странами.

Ранее российский посол передал копии верительных грамот исполняющей обязанности шефа протокола госдепартамента Эбигейл Джонс.