Мошенники начали воровать деньги у пенсионеров под видом вручения подарков

83-летний пенсионер из Химок обратился в полицию по факту хищения более 450 тысяч рублей. Как выяснили в МВД, мошенники позвонили мужчине и представились муниципальной властью. Они сообщили, что пенсионерам будут выдавать подарки, а для их получения нужно сказать номер СНИЛС. Об этом 12 июня сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

После ему стали названивать "правоохранительные органы". Мошенники убедили пенсионера в опасности его сбережений и сказали положить деньги на "безопасный счёт". Мужчина отдал курьеру все сбережения.

Курьером оказался безработный и ранее судимый житель Иваново. Его арестовали и возбудили уголовное дело о мошенничестве.