Израиль готов начать военную операцию в Иране

Израиль полностью готов начать военную операцию в Иране. С таким заявлением выступил американский телеканал CBS, журналисты ссылаются на осведомленные источники.

По информации репортеров, данные якобы получил официальный Вашингтон. Соединенные Штаты, в свою очередь, ожидают, что Тегеран в ответ на эскалацию конфликта может нанести удар по военным базам США на территории соседнего Ирака. Поэтому ряду сотрудников американского посольства в этой стране, а - также в Бахрейне и Кувейте, Госдепартамент предписал эвакуироваться.

Израильские власти никак не комментируют возможные атаки. Обострение связывают с тем, что переговоры по иранской ядерной программе между США и Ираном зашли в тупик. Тем не менее спецпосланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф готов к новой поездке. Уже шестой раунд консультаций должен состояться на этой неделе.