Улицы российских городов покрылись толстым слоем пуха, напоминающим снег. Всему виной тополя: в средней полосе - на Урале и в Сибири - массово зацвели деревья.

Пух кружит в воздухе, залетает в открытые окна и собирается в своеобразные сугробы. В Екатеринбурге от него нет спасения даже в метро. В Тюмени пуховой покров достиг высоты в несколько сантиметров.

Из-за общего потепления климата цветение тополей сместилось на месяц. А вот аллергикам по-прежнему приходится несладко. Вместе с белыми облаками переносятся пыльца, семена сорных трав и другие вредные микрочастицы.